فحص 121 ألف طفل و43 ألف سيدة حامل في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، عن الكشف على 3303 أطفال حديثي الولادة خلال الأسبوع الماضي ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، مؤكدة أن نسبة التغطية بلغت 105.6% من المستهدف.

الكشف على 3303 أطفال حديثي الولادة خلال أسبوع

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، في بيان لها، اليوم، أن الفرق الطبية في المبادرة قامت بالكشف على 121758 طفلا منذ بداية المبادرة حتى الآن، وحال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع ، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة السمعيات.

تقديم الدعم للأمهات ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

كما أعلنت المديرية تقديم الدعم للأمهات ضمن مبادرة صحة الأم والجنين وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 43 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي .

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أن الفرق الطبية بالمبادرة ، قدمت الخدمة الطبية لـ 43266 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن ، مشيرة إلي أن المبادرة تهدف إلي الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين ، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة ، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.