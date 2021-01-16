صحة المنيا: فحص 6208 سيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فحص 6208 سيدة من الحوامل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال نادي، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B، والزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، في إطار الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 أسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم أسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و14 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ104 متردد، وتم خلع أسنان لـ12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ83 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.