فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ 5 حالات إنقاذ في عدة محافظات

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن، بالتعامل الفوري مع مختلف الحالات بلا مأوى، قام فريق أطفال وكبار بلا مأوي بإنقاذ 5 حالات في محافظات القاهرة وبني سويف والغربية.

حالات الإنقاذ

وعلى الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ المواطن «خ.م»، 32 عاما، المتواجد في محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أنه يعاني من ألم بالقدم نتيجة حادث سيارة منذ عامين، واصطحبه الفريق إلى مستشفى المنشاوي العام للكشف على جرح بقدمه اليسرى، وتم عمل التحاليل الطبية وأشعة على الصدر للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا، وتم التوجه لقسم شرطة طنطا لعمل محضر بإيداعه بإحدى دور رعاية الكبار بلا مأوى.

وبالتزامن، أنقذ الفريق بمحافظة بني سويف المواطن «ر.إ»، 71 عاما، المتواجد بلا مأوى بمركز الواسطي بعد طرده من المنزل لوجود خلافات أسرية وقام الفريق بتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، وتبين أنه يعاني من شلل نصفي في الجانب الأيمن في اليد والقدم ويعاني من الضغط والسكر، وبالتنسيق مع مديرة مديرية التضامن الاجتماعي إحسان أبو اليزيد وتم إيداعه بدار فاقدي الرعاية.

وقام فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالقاهرة بإنقاذ المواطن «ص.ف»، 60 عاما، وتبين من دراسة حالته أنه يعاني من بتر قدم سكري ويحتاج رعاية صحية واجتماعية، وعلى الفور تحرك الفريق وتم اتخاذ الفحوصات الطبية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي تم إيداعه بدار لرعاية الكبار بمحافظة القاهرة.

وأنقذ الفريق أيضا السيدة «ه.م»، 43 عاما، بلا مأوى بحي المرج، حيث تم إيداعها بدار لرعاية الكبار بالجيزة.

كما أنقذ فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالقليوبية السيدة «ل.إ»، 59 عاما، وهي مطلقة تعاني من تدهور في حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السكر والضغط وأعراض الزهايمر، حيث اصطحب الفريق الحالة لمستشفى ناصر العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.