تعرف على أسعار «نيسان صنى» فى السوق المستعمل

تشهد سوق السيارات المستعملة فى مصر تغيرات يومية في الأسعار، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية بمختلف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، حيث تُعد سيارات الفئات المتوسطة الأكثر إقبالاً للبيع في سوق السيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، أسعار سيارة نيسان صني، وأبرز الطرازات التى تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة.

مواصافات نيسان صني

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال في الفئة الأولى مكون من 5 سرعات، وأتوماتيك في باقي الفئات مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4425 ملم طول، 1659 ملم عرض، 1500 ملم ارتفاع).

- يصل طول قاعدة العجلات 2600 ملم، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك متوسط 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر /ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر / ساعة.

أسعار نيسان المستعملة بالسوق المصرية

- تباع السيارة موديل 2010، بداية من 117.000 جنيه، 125.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 135.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2011، بداية من 122.000 جنيه، 128.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 135,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2012، بداية من 121.000 جنيه، 130.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 140.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2013، بداية من 119.000 جنيه، 125.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 130.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2014، بداية من 121.000 جنيه، 129.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 138.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2015، بداية من 130,000 جنيه، 139.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 150.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2016، بداية من 138.000 جنيه، 144.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 152.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2017، بداية من 143.000 جنيه، 151.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 157.000 جنيه.