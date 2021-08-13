لكثرة الطلب.. معارض السيارات ترفع سعر نيسان صني 4 آلاف جنيه أوفر برايس

شهدت سوق السيارات المحلية، الأيام الماضية، الإعلان من قبل موزعي وتجار السيارات، عن ارتفاعات في أسعار السيارات «نيسان صني» بالشكل الحديث، وذلك بشكل غير رسمي، تحت مسمي «أوفر برايس» خاصة لموديلات 2022، وذلك بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، ويتم تحديد السعر على حسب لون السيارة التي يطلبها العميل.

وقال عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في الجيزة، إن سوق السيارات شهد طفرة في الطلب الحجز على السيارة «نيسان صني» في الموديلات الحديثة، مما دفع تجار السيارات لرفع الـ«أوفر برايس» الخاص بالسيارة مقابل سرعة التسليم للعميل.

وأشار أن المواطنين يلجؤون لشراء السايرة «نيسان صني» بهدف العمل بها في شركات النقل الخاصة أو في شركات السياحة، بسبب توافر قطع الغيار لها.

وأكد عبد العاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبلغ الـ«أوفر برايس» هو مبلغ مالي إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار للسيارات في المحافظات، بعيدا عن التوكيل، ويتم دفع المبلغ مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات التي تمتد لشهور حتى الاستلام من الوكلاء الرئيسيين.

وتستعرض «الوطن» أسعار سيارات «نيسان صني» لجميع الفئات لموديلات 2022، التي تم توزيعها على العملاء والموزعين والتجار في سوق السيارات المحلية، كما يلي:

الفئة الأولى: A/T Base

السعر الرسمي: 207 ألف جنيه

السعر التجاري: 210 ألف جنيه

المبلغ المضاف «أوفر برايس»: 2000 جنيه

الفئة الثانية: A/T MID

السعر الرسمي: 220.5

السعر التجاري: 220.5 جنيه

المبلغ المضاف «أوفر برايس»: 3 آلاف

الفئة الثالثة: A/T Super Saloon

السعر الرسمي: 231.5

السعر التجاري: 235.5 جنيه

المبلغ المضاف: 4 آلاف جنيه

وتعد السيارة نيسان صني 2022، من السيارات السيدان العائلية، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 احصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 4 سرعات أوتوماتك.