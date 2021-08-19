وفاة راكب سوداني بمطار القاهرة بهبوط حاد في الدورة الدموية

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب سوداني الجنسية، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

كواليس حادث الوفاة

وقالت مصادر مطلعة بمبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة تاركو، الرحلة رقم 3T113 المتجهة إلى الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب «السيد .ع .ع» مواليد 1956 سوداني الجنسية.

على الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حيث وقعوا الكشف الطبي على الراكب، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

نقل الجثمان بمعرفة إسعاف المطار

وتم نقل جثمانه بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من مطار القاهرة وتجهيزه للدفن.