مطار القاهرة الدولي يستقبل 223 رحلة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية

نجح مطار القاهرة الدولى أمس الجمعة، على مدار 24 ساعة الماضية، في تسيير 223 رحلة جوية، من وإلى عدة وجهات دولية وداخلية، أقلت على متنها نحو 24 ألف مسافر، دون تسجيل أي تأخيرات تذكر.

صالات السفر بمطار القاهرة الدولي تسجل مغادرة 112 رحلة جوية لمختلف دول العالم

وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر شهدت مغادرة، نحو 112 رحلة جوية، وأن جميع الرحلات، أقلت على متنها 13524 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها «نيويورك، لندن، فرانكفورت، ميونخ، باريس، كوبنهاجن أمستردام، روما، بودابست، كييف، ميلانو، فيينا، أثينا، أسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، الدار، البيضاء، دبى، الشارقة، أبوظبى مسقط، البحرين، تونس، عمان، بغداد، السليمانية، صبيحة، دوالا، بيروت»، فى حين سجلت صالات الوصول، استقبال 111 رحلة أقلت على متنها 10334 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها «نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، أمستردام، أثينا، فيينا، كييف، ميلانو، كوبنهاجن، أسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، الدار البيضاء، عمان، مسقط، جدة، دبى، الشارقة أبوظبى، بيروت، الخرطوم، بغداد».

مصر للطيران تسير 58 رحلة جوية أمس

وسيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران 58 رحلة جوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من «جوانزو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، كازبلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، نيويورك، أثينا، جوبا، فيينا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقه، نيروبي، أديس ابابا، إربيل»، و11 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان» و4 رحلات شحن جوى.

وأقلت جميع هذه الرحلات أكثر من 6574 راكبا من جنسيات ودول مختلفة.

ارتفاع معدل التشغيل اليومي بالمطار للرحلات الجوية من وإلى السعودية

وسجل جدول التشغيل اليومي بمطار القاهرة الدولي، إرتفاع ملحوظ للرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية ، وذلك بتسيير 57 رحلة سفر ووصول لنقل حوالي 8 آلاف راكب ، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة داخل المطار، وعلى متن الطائرات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رتفاع أعداد الرحلات بين «القاهرة والمملكة» ومطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 8 آلاف راكب

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفر 27 رحلة لعدة شركات طيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها 5263 راكبا ، كما استقبل المطار 30 رحلة وصول قادمة من عدة وجهات بالسعودية منها «الرياض ، جدة ، المدينة المنورة، القسيم، حائل، الدمام، جيزان، الجوف، الطائف، تبوك» تقل على متنها 2454 مسافرا.