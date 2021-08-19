نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر يوليو 2021

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتواجد الميداني مع المزراعين والمتابعة الميدانية للمشروعات الزراعية المختلفة؛ قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المعهد خلال شهر يوليو 2021 قام بالآتي:

أولا: متابعة الحالة المرضية للمحاصيل

- المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية – مركز شبين القناطر للوقوف على الحالة المرضية.

- المرور على زراعات الخضر بمحافظة المنوفية – مدينة السادات لرصد الحالة المرضية.

- زيارة ميدانية لحديقة الأورمان للاشتراك في لجنة لرش الشجيرات والمشاتل والمسطحات الخضراء.

- المرور على زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية –دمياط لمتابعة الحالة المرضية.

- المرور على زراعات الذرة بمحافظات كفرالشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - المنوفية - القليوبية - الإسماعلية - بني سويف - قنا - الأقصر لمتابعة الحالة المرضية.

‏- المرور على زراعات قصب السكر بمحافظات قنا والأقصر لمتابعة الحالة المرضية.

ثانيا: الإرشاد والتدريب

- ‏قام المعهد بعمل 15 يوما حقل في مجال أمراض الذرة الشامية في جميع محافظات مصر.

ثالثا: النشاط البحثي

- ‏تم نشر 10 أبحاث في مجلات علمية دولية.

رابعا: النشاط الإنتاجي

1- تم فحص 409 عينات تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص 51 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

‏3- الاشتراك في أعمال 9 لجان فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة.

4- فحص 45 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- فحص عينات موز ناتج زراعة الأنسجة للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية.

6- شراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس.

7- فحص 30 طردا يحتوي على تقاوي بذور مختلفة من الناحية المرضية.