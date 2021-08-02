وزير الزراعة يتفقد معمل أبحاث وتطوير النخيل ويوجه بزيادة إنتاج الشتلات

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح.

ورافق الوزير، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، إن «القصير» تفقد معمل زراعة الأنسجة بالمعمل المركزي للنخيل، الذي يحتوي على غرفة «تحضير الأوساط الغذائية، والزراعة»، وغرف تحضين النباتات في المراحل المختلفة.

ثم تفقد الوزير صوب الأقلمة الملحقة بالمعمل، التي تحتوي على أصناف البارحي والمجدول، وأخرى جافة.

وأشاد الوزير بالجهد المبذول، وتوجه بالشكر إلى فريق العمل بالمعمل المركزي للنخيل.

وفي نهاية الزيارة، وجه بالاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع، والتوسع في إنتاج شتلات النخيل المتميزة، ذات العائد الاقتصادي، لخدمة المشروعات الزراعية القومية التي تشهدها مصر حاليا.

كما وجه الوزير بتذليل العقبات والصعوبات كافة؛ لإنشاء معمل تجاري، وزياده المنتج من الفسايل ذات الأصناف المميزة، وتقليل الاستيراد منها، خاصه أنها ستكون أكثر أقلمة مع البيئه المصرية.