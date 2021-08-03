وزير الزراعة يبحث التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي 

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، يرلان بايداوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والوفد المرافق له؛ لبحث آفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وقال «القصير» إن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام لجميع المواطنين وبأسعار مناسبة، وتم عرض رؤية الدولة المصرية لتطوير الزراعة والتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم في مصر، وذلك للعمل على تحقيق الأمن الغذائي وأضاف أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المهمة، التي تمثل ركيزة أساسية حتى للدول الكبرى، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى مرونة قطاع الزراعة، حيث إنه من القطاعات التي تتحمّل الصدمات، كما أنه قطاع استثماري واعد، حيث يمثل نسبة 15٪ نسبة مشاركته في الدخل القومي، كما يسهم في حل مشكلة الفقر ومعدل النمو به متسارع.

وأكد أن الدولة المصرية قامت منذ فترة بالتوسع في إقامة المشروعات القومية الزراعية، مثل مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للجفاف ومشروع ترشيد مياه الرى مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة للمزارعين لتحويل الأراضي من الري بالغمر إلى الري الحديث، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه، الأمر الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة، فضلاً عن اهتمام الدولة بالتوسّع الأفقي واستصلاح الأراضي لزيادة مساحة الأرض الزراعية وإطلاق عدد من المبادرات البنكية في مجال الإقراض الزراعي؛ للتخفيف على العاملين بهذا القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، ومن أهمها الفقر المائي والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أطلقت مشروع حياة كريمة، الذى سيغير وجه الحياة في الريف المصري لأكثر من 55 مليون مواطن على مدار 3 سنوات.

ومن ناحيته، ‏أعرب «بايداوليت» عن سعادته البالغة بزيارة مصر تلك الدولة ذات الحضارة العريقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، حيث طلب دعم وزارة الزراعة المصرية للمنظمة بما لديها من خبرات للمساعدة في تطوير أعمال المنظمة، خاصة أن هذه المنظمة وليدة حديثاً، وهي منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وتسعى إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء.

وأضاف مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أن المنظمة سوف تستفيد من خبرة مصر الكبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، حيث استطاعت توفير الغذاء لشعبها خلال فترة كورونا، التي تأثر بها معظم دول العالم حتى الغنية منه والمتقدمة، لافتًا إلى أنه جارٍ إعداد بروتوكول لإنشاء مخازن احتياطية للسلع الغذائية في الدولة الأعضاء، ‏كما يتطلع لعقد الدورة الثالثة القادمة للمنظمة في إحدى الدول الأفريقية.