السوائل والبروتينات.. روشتة تغذية بعد التبرع ببلازما الدم

بدأت ستة مراكز لتجميع البلازما استقبال المتبرعين ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى 14 أغسطس الجاري، بحسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

المراكز الستة لتجميع البلازما موزعة بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية انطلق بها المشروع، وجرى الإعلان عن مد مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ10 مساءً، لاستقبال المتبرعين.

شروط التبرع ببلازما الدم

شروط مختلفة للتبرع ببلازما الدم للمواطنين الراغبين في ذلك، أولها ألا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يسبق له التبرع بالدم خلال الـ 3 أشهر الماضية، بحسب قول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة.

فحص شامل قبل التبرع بالبلازما

يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما من الشخص حسب الحالة الصحية للمتبرع، وبحسب تصريحات عبدالوهاب لـ«الوطن» يجب إخضاع المتبرع إلى فحص شامل قبل التبرع للتأكد من كونه خاليًا من أي أمراض في الدم أو عدوى فيروسية: «لازم نراجع التاريخ المرضي للمتبرع ولازم يكون خالي من أي أمراض»، بحسب تعبيرها.

تناول السوائل والبروتينات والخضراوات ضروري بعد التبرع ببلازما الدم

توصيات مختلفة يقدمها أطباء التغذية العلاجية المتبرعين ببلازما الدم بعد الانتهاء من عملية التبرع؛ أولها الاهتمام بتناول السوائل بكميات كبيرة، خاصة المياه لتعويض الجسم، إلى جانب الاهتمام بتناول البروتينات والخضراوات والعناصر الغذائية المهمة «لازم المتبرع يهتم بتناول وجبة غذائية متكاملة العناصر بعد التبرع على طول لتعويض الجسم».