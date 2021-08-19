بإشراف الصحة.. هواوى تطلق حملة تطعيمات ضد كورونا

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز توفير كمية من لقاحات فيروس كورونا تكفي جميع العاملين بالشركة وعائلاتهم، بما يضمن حمايتهم من مخاطر الإصابة بالفيروس ومساعدتهم على مواجهة آثاره السلبية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، وفي إطار حرص هواوي تكنولوجيز، الرائدة في توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الكبير على توفير الرعاية الصحية، والاجتماعية اللازمة للعاملين.

تقديم اللقاح للعاملين بمقر القرية الذكية

ووفرت شركة هواوى تكنولوجيز اللقاح للعاملين وأسرهم في مقر شركة هواوي بالقرية الذكية، حيث تعد هذه الحملة استكمالاً لجهود الشركة في اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي، حيث عملت على تطبيق سياسة العمل عن بُعد للعاملين الذين لا يتطلب عملهم التواجد في مقار الشركة، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من أدوات تعقيم للعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في المواقع المختلفة.

وأعرب فينسينت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز مصر، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح لجميع العاملين بالشركة وأسرهم، موجها الشكر إلى الوزارة على الجهد المبذول منذ بداية أزمة كورونا وحرص الوزارة الدائم على توفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين، قائلا: «مع اقتراب الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، كان من الأهمية التأكد من حصول جميع العاملين وأسرهم على اللقاح حفاظا عليهم، حيث يمثل كل عامل وموظف في هواوى حجر الزاوية الأساسي لتطور ونمو الشركة على مدار 21 عاماً».

وأضاف: «ظهرت في الآونة الأخيرة أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعديد من القطاعات الحيوية لاقتصاديات العالم، لذلك حرصنا على توفير اللقاحات لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين بالشركة، وللتأكد من استمرار تقديم الخدمات والدعم المطلوب الى جميع عملائنا وشركائنا».