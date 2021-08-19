انفجار ضخم يستهدف موكبا للشيعة فى باكستان

ضرب انفجار قوى، اليوم الخميس، موكبًا للشيعة في وسط باكستان، خلال احتفال مقام بيوم عاشوراء، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا، في حصيلة أولية وسط أنباء غير مؤكدة عن وفيات بين الضحايا، وفق وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توجه الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، بينما ظهر أيضًا عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة على طول طريق في مدينة باهاوالناغار المحافظة دينيًا بشدة في إقليم البنجاب الشرقي حيث وقع الهجوم.

وأكد القيادي الشيعي، خوار شفقت، وفقًا للوكالة الأمريكية، وقوع التفجير لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.

وذكرت الوكالة الأمريكية في تقرير لها: أنه لم يتسن الاتصال بأي مسؤول حكومي أو مسؤولي شرطة للتعليق، مشيرة الى صعوبة الاتصال بعدما أوقفت السلطات خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء باكستان قبل يوم من عيد عاشوراء.

ذكرى عاشوراء

بالنسبة للشيعة تعتبر ذكرى الحسين حدثًا عاطفيًا، حيث يرى العديد من المؤمنين يبكون على وفاته بمعركة كربلاء في العراق، وذلك خلال مسيرات عاشوراء، التي تقام في جميع أنحاء العالم، كما قام العديد من المشاركين بضرب ظهورهم بالسلاسل، وجلدوا أنفسهم في تعبير رمزي عن الأسف لعدم تمكنهم من مساعدة الحسين قبل استشهاده.

ووفقًا لـ«شفقت»: وقع الانفجار عندما كان موكب من الشيعة يمر في حي مكتظ في المدينة، مدينًا الهجوم بأشد العبارات، مطالبًا الحكومة بمزيد من التعزيز الأمنى في المواكب التي يتم تنظيمها في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا.

ويشكل الشيعة أقلية في باكستان ذات الأغلبية السنية، حيث تشهد البلاد من حين إلى آخرهجمات عرقية في البلد الذي يجاور إيران ذات الأغلبية الشيعية، وفقًا للوكالة الأمريكية.