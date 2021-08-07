أول زيارة رسمية.. رئيس البرلمان العربي في باكستان

التقى رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي مع رئيس كتلة الحكومة في مجلس الشيوخ الباكستاني، شهزاد وسيم، وعدد كبير من السفراء العرب في جمهورية باكستان، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عددٍ كبير من القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها العسومي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وجاء اللقاء خلال مأدبة عشاء أقامها شهزاد، على شرف رئيس البرلمان العربي، وحضرها أيضاً رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائبه، وعدد من رموز المعارضة في البرلمان الباكستاني.

وأكد السفراء العرب، أهمية هذه الزيارة التاريخية والاستثنائية لأول رئيس برلمان عربي يزور جمهورية باكستان، معربين عن ثقتهم التامة في أن هذه المبادرة الهامة التي قام بها رئيس البرلمان العربي، سيكون لها دور كبير في دفع وتعزيز العلاقات العربية الباكستانية على كافة المستويات، وفتح آفاق جديدة لهذه العلاقات على المستوى البرلماني.

ومن جانبه، أكد العسومي، أن هذا اللقاء جاء في إطار حرصه الشديد على الاجتماع بأكبر عدد ممكن من كبار المسئولين في جمهورية باكستان الإسلامية، لتكثيف المباحثات حول مجالات التعاون بين الجانبين العربي والباكستاني، وإضفاء بعد مؤسسي عليها، وتنسيق المواقف بشأن القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف: أن الحضور اللافت للسفراء العرب في هذا اللقاء، عكس الأهمية الشديد لهذه الزيارة، والتطلعات الكبيرة بشأن النتائج المترتبة عليها، في الارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية وجمهورية باكستان.