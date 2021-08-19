خريطة وأسعار تذاكر أتوبيسات النقل والخطوط الجديدة بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية اليوم، بدء تشغيل 34 أتوبيسًا مكيفًا للنقل الجماعي من موقف بنها العمومي لتغطية كافة خطوط المحافظة من نوعي «ميدي باص وميني باص»، لنقل الركاب إلى مدن وأحياء المحافظة ضمن بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي.

خطوط الأتوبيسات الجديدة للنقل الجماعي بالقليوبية

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، اليوم، أن خطوط سير الأتوبيسات الجديدة للنقل الجماعي بالقليوبية كالتالي:

- «بنها الدائري العبور»، يبدأ من بنها مرورا بطوخ وقليوب والدائري والخصوص وينتهي بالعبور بعدد 6 أوتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 7 جنيهات.

- «بنها شبين القناطر»، وينطلق من بنها مرورا بطوخ ومشتهر والمنزلة والدير، و ينتهي بشبين القناطر بعدد 4 أتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

- «بنها الخانكة»، ينطلق من بنها مروروا بطوخ ومشتهر والمنزلة والدير وكفر الحصة وشبين القناطر وكفر الشوبك ومساكن أبو زعبل وعزبة السجن وأبو زعبل وينتهي الخانكة بعدد 6 أتوبيسات وتبلغ سعر التذكرة 7.25 جنيهات.

- «شبين القناطر - مسطرد»، ينطلق من شبين القناطر ثم كفر حمزة والمنايل وسرياقوس، وينتهي في مسطرد بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

- «شبين القناطر - الزراعة»، ينطلق من شبين القناطر ثم طحا ونوى ورمادة وقليوب واخيرا الزراعة، بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.

- «الخانكة - جامعة الأزهر - الخانكة»، عدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه.

- «الخانكة - العبور»، ينطلق من الخانكة ثم طريق السلام ومساكن النهضة وينتهي في العبور بعدد 2 أتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

- «المؤسسة - الدائري - العبور»، ينطلق من المؤسسة ثم الدائري ثم الخصوص ثم العبور بعدد 4 أتوبيس ويبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات.

- «المظلات - القناطر الخيرية»، بعدد 2 أتوبيس وسعر التذكرة 3 جنيهات

- «قليوب البلد - المظلات»، بعدد 2 أتوبيس وسعر التذكرة 2 جنيه.

قها- سندبيس قها ثم سندبيس بعدد 2 اتوبيس وتبلغ سعر التذكرة 2 جنيه

توفير 24 أتوبيسا إضافيا في المرحلة الثانية لمشروع النقل الجماعي

وأعلنت المحافظة عن توفير 24 أتوبيسا آخرين لخطوط النقل الجماعي بالقليوبية داخل مدن وقري المحافظة في المرحلة الثانية للمشروع خلال الأيام القليلة القادمة وهي خطوط «بنها القناطر الخيرية و بنها الرملة ثم طحلة و بنها كفر مويس و بنها العمار وبنها مرصفا و بنها شبلنجة وبنها- المؤسسة و كفر شكر احمد عرابي و بنها كفر شكر ثم المنشية و بنها الصفين و كفر شكر و المفتي و كفر منصور و كفر على و جمجرة والشقر وبرقطا».

24 أتوبيسا مكيفا بـ«الواي فاي» للعاصمة الإدارية

وأكدت المحافظة أنه جري منذ فترة توفير 24 أتوبيسا بحمولة 33 راكبا موديل 2021 مجهزة سياحيا بتكييف وشاشات عرض وwifi وأجهزة تتبع GPS و شاشة أمامية وجانبية بكل أتوبيس بالاضافة إلى كاميرات مراقبة وماكينات صراف آلي بسعر تذكرة 35 جنيها بين مدن المحافظة والعاصمة الإدارية كالتالي:

- «بنها - العاصمة الإدارية»، ينطلق من موقف بنها العمومى ثم طريق الإسكندرية الزراعي والطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي والدائري الإقليمي فالعاصمة الإدارية.

-«طوخ - العاصمة الإدارية»، يبدأ من طوخ، موقف هيئة النقل العام القديم، شارع مجلس المدينة، ثم طريق الإسكندرية الزراعي والدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي والدائري الاقليمي، ثم ينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة.

«القناطر الخيرية - العاصمة الإدارية»، ينطلق من القناطر الخيرية ثم موقف القناطر وكوبري الحادثة وطريق أبو الغيط وطريق الإسماعيلية الصحراوي ثم الدائري الاقليمى وأخيرا العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المحافظة أنه من المقرر عمل خطوط أخرى قريبا لتكون البداية من بنها وطوخ والقناطر الخيرية إلى محافظات الاسكندرية وبورسعيد والساحل الشمالي والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ ومرسي مطروح.