الري: تبطين 2277 كم ترع لضمان كفاءة توزيع المياه بين المزارعين

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّه جرى تبطين 2277 كم ترع في محافظات الجمهورية، مشددًا على أنّ هذا المشروع يستهدف توزيع المياه بالترع الفرعية بكفاءة عالية بين المزارعين.

«رضا» بين المزارعين بشأن تبطين الترع

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «هناك حالة رضا كبيرة بين المزارعين بشأن مشروع تبطين الترع، وما يحدث في الريف عملية تطوير شاملة في شتى مجالات الحياة وبينها البنية التحتية في قطاع المياه وتبطين الترع».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري: «جار الانتهاء من مشروع تبطين الترع في محافظات الوادي والدلتا في غضون عامين، والمرحلة الأولى بدأت منذ منتصف العام الماضي وستنتهي منتصف العام المقبل، وتستهدف 7 آلاف كم، وانتهينا من تبطين 8900 كم، ومع نهاية المرحلة الثانية نكون انتهينا من تبطين 20 ألف كم وهي إجمالي المستهدف من المشروع».

4 مشروعات لإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة

ولفت غانم، إلى أنّ هدف المشروع إدارة المياه بشكل أكثر كفاءة، حيث تعمل الدولة المصرية على 4 مشروعات في ذات الوقت لتحقيق نفس الهدف، وهي تأهيل الترع ومشروع المساقي، ومشروع التحول للري الحديث الذي سيكون له تأثير كبير في ترشيد استهلاك المياه، أما المشروع الري الرابع فهو استخدام طبيقات الري الذكي في الزراعة: «المزارع كسبان أولا وأخيرا بسبب زيادة الإنتاجية المحصول وسيقل استخدام الأسمدة والعمالة والطاقة».