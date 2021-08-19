رابط حجز دراجتك صحتك المرحلة الثالثة.. أسعار تبدأ من 1909 جنيهات

تستعد وزارة الشباب والرياضة غدًا، لطرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك»، بإجمالي 3200 دراجة بواقع «2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية»، ما زاد البحث خلال الساعات الماضية بشأن رابط حجز دراجتك صحتك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط حجز دراجتك صحتك وفقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على النحو التالي:

رابط حجز دراجتك صحتك

وأشارت الوزارة إلى أنّ الدراجات تُتاح عبر «بوابة مصر للشباب والرياضة» بأسبقية الدفع من خلال شركة فوري، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية، ويمكن للراغبين حجز الدراجات من خلال التسجيل علي الرابط من هنــــــــا، على أن يبدأ الحجز بداية من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة الموافق 20 أغسطس الحالي.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، عن طريق تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من السوق بنسبة 30% على الأقل.

وجاءت أسعار الدراجات على النحو التالي:

الدراجة الجبلي: 1909 جنيهات.

الدراجة الهجين : 2331 جنيهًا.

دراجة الفتيات : 1978 جنيهًا.

الدراجة الكهربائية: 12 ألف جنيه.

ويضاف 89 جنيهًا إذا رغب العميل في شحن الدراجات «الجبلي، الهجين، الفتيات» بجميع محافظات الجمهورية، و250 جنيهًا إذا رغب العميل في شحن الدراجة الكهربائية.

ويتم تسليم الدراجات بمحافظات الجمهورية من خلال مديريات الشباب والرياضة، وتسليم الدراجات للحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة بالمركز الأوليمبي في المعادي.

خطوات حجز «دراجتك صحتك» الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال الاسم بالكامل.

- اختيار المحافظة.

- اختر المؤهل: عالِ - متوسط - دون مؤهل - طالب.

- اكتب عنوانك بالتفصيل.

- حدد هل تمتلك عجلة أم لا؟.

- بعد ذلك إرفق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ادخل السن ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- اختر نوع الدراجة التي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة، أم دراجة الفتيات أم الدراجة الكهربائية.

- بعد ذلك اضغط على كلمة «تسجيل» لإتمام طلبك.

يذكر أنّه جرى إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة نظرًا لإقبال الفتيات والسيدات لاقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، كما جرى إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم وبسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة من خلال الاعتماد على البطارية والمحرك، علمًا بأنّ بنك مصر يقدم تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية على 12 شهرًا دون فوائد.