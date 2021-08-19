وزيرة التجارة: 432 مليون دولار صادرات الغزل والنسيج

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حاليًا دراسة لإنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بمقر صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، يتضمن مدرسة فنية وكلية تكنولوجية بالتوأمة مع إحدى الجامعات العالمية المتخصصة في مجال الغزل والمنسوجات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق تطوير التعليم، مشيرةً إلى أن المجمع يستهدف توفير الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة وتغطية التخصصات المطلوبة بمصانع الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها الوزيرة، صباح اليوم، لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمود الشامي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدائمة للصندوق، واللواء عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، وأحمد رفعت، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وإيمان الزيني، مدير عام الصندوق، إلى جانب عدد من قيادات الصندوق وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإسكندرية.

تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية

وأوضحت «جامع»، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزارة تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية.

الارتقاء بجودة ومواصفات المنتج المصري

وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء هذا المجمع يسهم في توفير احتياجات قطاع الغزل والمنسوجات من الكوادر الفنية المؤهلة؛ بهدف الارتقاء بجودة ومواصفات المنتج المصرى وزيادة تنافسيته بالسوقين المحلي والعالمي، باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، حيث يسهم في توفير الملايين من فرص العمل المنتجة والوفاء باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

الدول المستقبلة لصادرات الغزل والنسيخ

وأكدت أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد أحد أهم القطاعات التصديرية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 432 مليون دولار، مقارنة بنحو 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، محققة نسبة زيادة قدرها 24%، مشيرةً إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية تتضمن تركيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا والسعودية وتونس ونيجيريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

10 معامل للاختبار في مجالات الألياف والقطن

وتفقدت الوزيرة مقر صندوق دعم الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، الذي يمتلك فرعين آخرين بمحافظتي القاهرة والغربية «المحلة الكبرى»، حيث تفقدت خط الإنتاج المتكامل من القطن مرورًا بالغزل والنسيج والتريكو وصولًا لمرحلة الملابس الجاهزة، ومركز التدريب ومركز المعلومات، بالإضافة إلى 10 معامل للاختبار والمتخصصة في مجالات الألياف والقطن والغزل والنسيج والتريكو والملابس والصباغة والتجهيز واختبارات المياة والإختبارات البيئية.

واستعرضت مجالات عمل الصندوق التي تتضمن 3 محاور أساسية تشمل النشاط الفنى والمتخصص في أعمال الرقابة على جودة المنتجات النسيجية وإصدار شهادات الجودة للمنتجات المصدرة للخارج وفحص المنتجات النسيجية بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى إجراء مطابقة معملية لرسائل السماح المؤقت والدروباك وتقديم الاستشارات الفنية للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وكذا النشاط التجاري والتسويقي الذي يشمل إعداد قوائم أسعار التصدير وإصدار الموافقات وإعتماد فواتير التصدير، بالإضافة إلى النشاط الإعلامي، الذي يتضمن متابعة الأبحاث العلمية العالمية في مجال الغزل والمنسوجات وإصدار المطبوعات المتخصصة حول مراحل تصنيع الغزل والمنسوجات.

100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة

ولفتت «جامع» إلى أنه تم مؤخرًا عرض خطة تنفيذية على رئيس مجلس الوزراء تتضمن نحو 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل وعلى مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

تحديات تواجه صناعة الغزل والنسيج

ومن جانبه، أكد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدائمة لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، أنه تم عرض مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه الصندوق وصناعة الغزل والنسيج على وزيرة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه تم حل نحو 80% من هذه التحديات وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة.

جدير بالذكر أن الصندوق قام العام الماضي بفحص 1231 رسالة تصدير وإجراء 6733 فحصًا إلى جانب القيام بـ 20 زيارة للمصانع والشركات لتقديم الاستشارات الفنية علاوة على التشغيل التجريبي وتقييم المحصول لـ 8 أصناف قطن، كما أنه يجري حاليًا دراسة التكامل مع مركز الموضة واستضافة فرع مركز الموضة بالإسكندرية بمقر الصندوق.