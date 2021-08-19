شروط ومواعيد التبرع بالبلازما في مشروع «العلاج جواك» بالإسكندرية

انطلق المشروع القومي للتبرع بالبلازما «العلاج جواك»، في المركز الإقليمي لبنك الدم بالإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وشهد المركز الإقليمي لبنك الدم في الإسكندرية، اقبالا جيدا في الساعات الأولى من انطلاق المشروع الذي يدخل ضمن المشروعات القومية التى تتيح لمصر الدخول في المنافسة العالمية في هذه الصناعة، ومن شأنه أن يعود على مصر بمكاسب مالية عالية، ويجعل منها سوقا تقوم بالتصنيع للدول العربية والأفريقية.

شروط التبرع بالبلازما في مشروع «العلاج جواك»

الدكتورة مروة يوسف، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم ومدير مركز تجميع البلازما بالإسكندرية، قالت إن شروط التبرع بالبلازما في مشروع العلاج جواك هي ذات شروط التبرع بالدم، من زاوية معدل السن من 18 إلى 60 عام ولو متبرع منتظم حتى 65 عام، ويزيد الوزن عن 50 كيلو، وأن يكون الضغط مضبوط، وبالنسبة لهيموجلوبين يكون من 12 إلى 17 للسيدات و13 إلى 18 للرجال.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه يمكن لمرضى السكر الذين يتلقون علاجهم عبر الأقراص، التبرع بالبلازما بشرط ضبط مستوى السكر، لافتة إلى منع مرضى السكر الذين يحصلون على الأنسولين من التبرع.

مواعيد بنك الدم بالإسكندرية للتبرع بالبلازما في مشروع العلاج جواك

وأوضحت أن مركز تجميع البلازما بالإسكندرية يفتح أبوابه لاستقبال المتبرعين، يوميا من 8 صباحا إلى 10 مساءاً، مطالبة الجميع بضرورة التكاتف وراء مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، الذي يعد هام في علاج أمراض عديدة أبرزها الأمراض المناعية ومرضى مرض الهيموفيليا الذي يعتمد علاجه بشكل أساسي على البلازما.

فوائد التبرع ببلازما الدم في مشروع العلاج جواك

وأكدت أن عملية التبرع تتم في أمان تام، من خلال بطاقة الرقم القومي وإجراء الفحوصات، لافتة إلى أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما، وأهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للاطمئنان على صحة المتبرع.

منسق شباب الجمهورية الجديدة: مشروع العلاج جواك وجد إقبالاً من الشباب

من جهته أكد المهندس هشام النجار، منسق إتحاد شباب الجمهورية الجديدة بالإسكندرية، أن الإتحاد يهدف جمع كافة الجهات الشبابية بهدف التغيير الإيجابي في المجتمع في ظل رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أنه بمجرد الاعلان عن المبادرة منذ اسبوع فقد وجدت إقبال كبير من الشباب.