التحفظ على 365 كيلو بندق ولبن وكاكاو مجهول المصدر في مصنع حلويات شهير بالإسكندرية

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، على 365 كيلو جرام بندق ولبن وكاكاو بالإضافة إلى 840 علبة شرائح خوخ وأناناس بأحد أشهر سلسلة مصانع ومحلات حلويات بالمحافظة، لعدم وجود مستندات لتلك البضائع.

تكثيف الرقابة على المصانع والأسواق والأوكازيون بالإسكندرية

وبحسب بيان رسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، أصدر المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات بتشديد الرقابة على أنشطة المصانع و الأسواق وفعاليات الأوكازيون الصيفى.

وتنفيذا للتعليمات شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية و فريق العمل التابع للإدارة، حملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

ضبط كميات كبيرة من منتجات بدون مستندات في أشهر سلسلة مصانع و محلات حلويات

وخلال إحدى الحملات جرى تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة لأحد أشهر سلسلة مصانع و محلات حلويات، وتم التحفظ على عدد 240 علبة شرائح خوخ، و600 علبة شرائح أناناس، وكمية 190 كيلو جرام بندق، و150 كيلو جرام لبن بودرة، و25 كيلو جرام كاكاو خام.

محضر غش تجاري لمطبعة طبعت علامات تجارية بدون تفويض

كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع تصنيع أدوات مائدة صينى بدون ترخيص، وتحرير محضر غش تجاري لإحدى المطابع لطباعة علامات تجارية دون تفويض من أصحابها وتم تحريز عدد 7500 عبوة كارتون لمحلات تجارية مخالفة.

تموين الإسكندرية تحرر 31 محضرا للمحلات في الأوكازيون الصيفي

وحررت الحملات 31 محضرا أوكازيون، لعدم استصدار تراخيص للاشتراك بالأوكازيون الصيفيى إلى جانب محاضر أوكازيون وهمى، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على و كيل النائب العام.