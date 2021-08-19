إيقاف 4 تعديات على أراضي زراعية بالسنطة في الغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من إيقاف 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وبناء أدوار مخالفة فى قرى المركز وردع كافة المخالفين .

مركز السنطة:إيقاف 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

وقال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، في تصريح صحفي، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية ومحاسبتهم قانونيا وردع كافة المخالفين .

رئيس السنطة: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات

من ناحية أخري أكد المحاسب محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية انه يتابع كافة الحملات الوقائية والرقابية علي السلع الغذائية والتموينية قبل بيعها للجمهور بالأسواق والمحلات التجارية .

ونجح فريق الرقابة التموينية في ضبط 88 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مخزن سلع غذائية غير مرخص، قبل طرحها بالأسواق بنطاق مركز السنطة .

وكان وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية من ضبط 88 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، في حيازة المدير المسئول عن مخزن غير مرخص للسلع الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك قبل طرحها للبيع فى الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة.