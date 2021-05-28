إزالة التعديات واسترداد 50 فدانا بالإسماعيلية ضمن الموجة الـ17

تواصل مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، على مدار 3 أيام، بالتعاون مع مديرية الأمن، شن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف ضمن الموجة الـ 17 من حملات الإزالة.

إزالة تعديات على 50 فدانا في القنطرة

في مركز ومدينة القنطرة غرب، نجحت حملة، أمس، بقرية الشهيد خيري من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بالتعاون مع مركز الشرطة، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن منطقتين على مساحة 50 فدان أراضي زراعية.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، بحضور رئيس المدينة، تم رفع وإزالة 21 حالة تعد على مساحة 876 متر مربع ، عبارة عن أكشاك وأسوار من السلك الشائك حول عمارات مدينة المستقبل.

استعادة 11 ألف متر بقرية عين غصين

وفي قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت حملة لإزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية بنطاق القرية، عن إزالة 32 حالة تعد، عبارة عن أسوار وحوائط منازل غير مكتملة، على مساحة 11800 متر مربع بمنطقة الكرنك.

وشدد محافظ الإسماعيلية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي متعد على أراض ملك للدولة، مؤكدا أنه لا تهاون في استعادة هيبة الدولة ومحاسبة أي مخالف، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة، ورصد أي حالة تعد أو مخالفة من كل الوحدات المحلية.

استرداد 45 ألف متر مربع في جمعية العاشر

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، نتائج حملة أخرى بجمعية العاشر من رمضان التابعة لقرية الفردان بمركز ومدينة الإسماعيلية، ضمن الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 85 حالة تعد، عبارة عن أسوار على مساحة 45000 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بنطاق قرية الفردان.

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في تنفيذ القانون واسترداد أراضي الدولة

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن الحملات مستمرة لاستعادة أراضي الدولة بشكل كامل بعد رصد التعديات الواقعة عليها خلال الفترة الماضية.

وأكد «بشارة» أنه على مدار الفترة الماضية، تم رصد العديد من الأماكن المخالفة، قامت بالبناء على أراض وممتلكات الدولة بالمخالفة، إضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية.

وطالب محافظ المنوفية العاملين في الوحدات المحلية، بضرورة رصد ومتابعة أي مخالفات، تتم خلال الفترة المقبلة، عقب أعمال الإزالة، إضافة إلى تحرير محاضر للمخالفين وإخطار جهات التحقيق.