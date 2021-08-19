تأجيل محاكمة خالد وكريم السبكي في قضية «الهيروين» لأكتوبر

امتثلا خالد وكريم نجلا المنتج أحمد السبكي، اليوم الخميس للمحاكمة الجنائية، حيث تواجدا بقفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، إذ يجري محاكمتهما في قضية حيازة وتعاطي المخدرات.

وحضرا خالد وكريم السبكي، جلسة اليوم، برفقة محاميهما بهاء أبو شقة، ثم أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل الجلسة لشهر أكتوبر المقبل، للاطلاع.

وشرح مصدر مطلع وقائع جلسة اليوم، حيث حضر المتهمان خالد وكريم -مُخلى سبيلهما-، إلى مقر محكمة عابدين، في سرية تامة، وأثبت حرس المحكمة حضورهما، ثم بدأت الجلسة العلنية أمام هيئة المحكمة.

وحضر المحامي بهاء ابو شقة مع المتهمين، حيث أبدى عددا من طلبات أمام المحكمة، وبعد المداولة قررت التأجيل وإخلاء سبيل المتهمين حتى موعد الجلسة المقبلة، وصدر القرار وذلك برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبد الله سلام.

السجن 15 سنة لـ كريم وخالد السبكي

وكانت ذات المحكمة، عاقبت المتهمين، العام الماضي، بالسجن لمدة 15 سنة، بعدما أدانتهما بحيازة مواد مخدرة، إلا أنهما تقدما بطلب إعادة إجراءات محاكمة حضوريا أمام المحكمة، حيث عُقدت الجلسة اليوم.

محاكمة جنائية

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفتهما قوة أمنية في منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، فجر الخميس 12 سبتمبر 2019، أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه لكل منهما، وفي نهاية التحقيقات أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.