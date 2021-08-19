مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل لعبة الحظ

يتصدر مسلسل لعبة الحظ، محركات البحث، حيث يحظى باهتمام معظم الجماهير، كما أنه حقق نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرضه، وبخاصة أن الأحداث تزداد تشويقاً وإثارة مع كل حلقة يتم عرضها على الشاشات .

ويحتل المسلسل التركي لعبة حظ «تريند تويتر» كل أسبوع بعد عرض الحلقة الجديدة، وسط حالة من التشويق والانتظار لحلقة جديدة أسبوعيا.

معلومات عن مسلسل لعبة الحظ

بدأ عرض مسلسل لعبة الحظ، في 15 يونيو الماضي، على قناة «KANAL D» التركية، وتعرض حلقة واحدة أسبوعيا، يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت اسطنبول، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، كما تعرض حلقاته مترجمة باللغة العربية على موقع «قصة عشق».

أبطال مسلسل لعبة الحظ

أيتاش شيشماز يتصدر بطولة مسلسل لعبة الحظ بجانب، جيمري بايسال، وإدريس نبي تاشكين، وأصلي سومان، ومن تأليف أركان بيرقوران وتونا كيجي، وإخراج سردار غوزاليكلي، الذي أشرف على إخراج مسلسل «جانبي الأيسر».

معلومات عن جمري بيسال بطلة مسلسل لعبة الحظ

جمري بيسال، هي ممثلة تركية، تتسم بالملامح الأجنبية الجذابة بعينيها الخضراء وشعرها البني، وتخرجت جمري، من قسم الرسم في جامعة «إيجه»، ثم بدأت مشوارها الفني عام 2014 بمسلسل البحر الأخضر، وبسبب ملامحها الأوروبية تنحصر في أدوار معينة، وتبلغ من العمر 21 عاما، وديانتها مسلمة.

قصة مسلسل لعبة الحظ

تدور أحداث مسلسل «لعبة الحظ»، حول الفتاة الشابة «أدا»، التي تجسد شخصيتها جمري بيسالن، وتعيش على قناعة أنها إذا لم ترتبط بحبها الأول فلن تكون سعيدة، بسبب عدد من النساء حولها وقصصهم مع حبهم الأول.

تقرر «أدا» العزوف عن الزواج بعد قصة حب فاشلة، بسبب خيانة حبيبها لها، وخلال الأحداث تقابل «بورا»، الذي لا يوجد لديه مجال للعواطف أو المشاعر في حياته.