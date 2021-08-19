السبت.. الأوبرا الاحتفالي يعزف الموسيقى التصويرية لأعمال يوسف شاهين

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالى، بقيادة المايسترو، هشام جبر فى الثامنة مساء السبت 21 أغسطس علي المسرح الكبير.

مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية التى تم توظيفها فى أعمال المخرج العالمى الراحل يوسف شاهين، برؤية جديدة لقائد الحفل الذى أعاد صياغتها ويصاحبها مادة فيلمية من إخراج أمير رمسيس، ومنها «المهاجر، المصير، عودة الإبن الضال، اليوم السادس وغيرها».

يوسف شاهين.. أهم مخرجى السينما المصرية والعالمية

يذكر أن يوسف شاهين يعد أحد أهم مخرجى السينما المصرية والعالمية، ولد بالإسكندرية لأسرة متوسطة لأب محام وأم من أصل يوناني، بدأ دراسته في كلية «سان مارك» الفرنسية ومنها إلى كلية فيكتوريا الإنجليزية في مرحلته الثانوية، وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1946، حيث درس الفنون التمثيلية بكلية «مسرح باسادينا» بكاليفورنيا.

وبعد عودته قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور ألفايس أورفانيلّي في البدء بالعمل في السينما، حيث قدم أول أعماله «بابا أمين»، عام 1950 وتلاه بفيلم ابن النيل، الذي دُعي فيه لمهرجان كان السينمائي للمرة الأولى، وبعدها توالت أعماله التى شكلت جزء هام من تاريخ السينما منهاً «المهاجر، المصير، إسكندريه ليه وغيرها»، وتوفى عام 2008 بعد صراع مع المرض.