في ذكرى وفاة محفوظ عبد الرحمن.. سميرة عبدالعزيز: «بعمله القهوة كأنه معايا»

تحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، الذي توفى في مثل هذا اليوم 19 أغسطس عام 2017، تاركًا وراءه ثروة فنية وأدبية منها الأجزاء الأربعة لمسلسلي بوابة الحلواني وأم كلثوم، وفيلما ناصر 56 وحليم، وغيرها من الأعمال التاريخية، وحاز على العديد من التكريمات والجوائز.

سميرة عبدالعزيز عن زوجها محفوظ عبدالرحمن: أصبحت وحيدة بغيابه

وفي ذكرى رحيله، قالت زوجته الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز التي عاشت بصحبته رحلة امتدت لنحو 35 عامًا ما بين الحب والزواج والفن والإبداع، إنه لا يفارقها لحظة في تفاصيل حياتها اليومية، وإنها تشعر بالحنين إليه وتفتقد الحديث معه وتبادل النقاش وأخذ آرائه في كافة مناحي الحياة.

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلة: «أفتقد محفوظ عبدالرحمن كثيرًا خصوصًا بعدما أصبحت وحيدة بدونه وأعيش بمفردي «كنت أنا وهو مش بنفترق عن بعض أبدًا، لو عندي شغل وتصوير أروح البيت ألاقيه موجود لأن من طبيعته عدم مغادرة المنزل كثيرًا للانشغال بالكتابة».

سميرة عبدالعزيز في ذكرى وفاة محفوظ عبدالرحمن: بسمع صوته كأنه معايا

وتابعت: «أشعر بوجوده في حياتي، في الصباح أعمل له فنجان القهوة زي ما كنت بعملها زمان، وأروح أقدمها له بعد الفطار وأشربها كأننا مع بعض، هو معايا طول الوقت أكاد أكون بسمع صوته، لمّا يتعرض عليّ عمل، أسأله وأقوله أوافق يا محفوظ ولا لاء؟ بكلم نفسي، لأني كنت بحصل على رأيه في أي سيناريو يُعرض عليّ، بشوف السيناريو فيه رسالة من عدمه، لأنه دائمًا ما يعتبر الفن رسالة، وكان يطلب مني الاعتذار عن الأعمال التي ليس بها أي رسالة».

واستطردت: «أنا حاليًا بمشي على تعليماته، كأنه ما زال يعيش بجواري، لا أنساه لحظة واحدة».