إجراء الكشف الطبي على 615 مريضا بقافلة طبية لصندوق «تحيا مصر» بكفر الشيخ

أجرت قافلة طبية ينظمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، الكشف الطبي على 615 مريضا، ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

قافلة مجانية بكفر الشيخ

وشملت القافلة الطبية، الكشف والعلاج والنظارات بالمجان، وستجرى عمليات المياه البيضاء، وحقن العين مجانا، وسجرى استئناف عمل القافلة في التاسعة صباح الغد الجمعة.

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المرضى بالتوجه لمقر القافلة صباح الغد، مثنيا على توافد عدد كبير من أهالي مدينة الرياض على القافلة اليوم، فضلا عن ما تقدمه القافلة من خدمات مجانية.

تسجيل المستفيدين بالحملة بالرقم القومي أو شهادة الميلاد

وشهد جمال فهمي رئيس مركز ومدينة الرياض، توافد المواطنين على أعمال الحملة، التي تم الإعلان عنها مسبقا، وتم التسجيل بصورة الرقم القومي للكبار، وصورة شهادة الميلاد للأطفال، ورقم هاتف الحالة أو ولي الأمر، إذا كان طفلًا.

وفي وقت سابق، نظمت إدارة القوافل الطبية في مديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية مُتعددة التخصصات في مقر الوحدة الصحية بقرية «الكراكات» التابعة لمركز بيلا، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة لمدة يومين.

ضمت القافلة الطبية كافة تخصصات «الأطفال- تنظيم الأسرة- الباطنة- العظام- الجلدية- الجراحة- الأسنان- الرمد»، ومعمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانًا، بجانب وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.