أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم، القافلة الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" بالاستاد الرياضي في بني سويف، لخدمة أهالي مركز بني سويف والقرى المجاورة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

ووجه المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف بتوفير كافة الدعم والاحتياجات للقافلة الطبية والتي تعقد بالاستاد الرياضي.

وتستهدف القافلة التي توافد عليها المواطنين من كافة أرجاء المدينة والقرى المجاورة بعد توفير كافة الخدمات علاج أمراض العيون، فضلًا عن تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "نور حياة" والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية،وذلك من خلال محورين أساسين،حيث يتضمن المحور إجراء المسح الطبي في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر، فيما يقوم المحور الثاني على التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الأبصار.