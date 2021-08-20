«لو مسافر مصيف».. إزاي تستعيد نشاطك في الشغل بعد إجازة طويلة؟

تزامنًا مع فصل الصيف، والتي يكثر فيه إجازات العاملين بالمؤسسات الخاصة والحكومية للسفر خارج القاهرة، خاصة إلى المدن الساحلية للهروب من أجواء العمل والاستمتاع بأجواء هذا الفصل على شواطئ البحر.

وعادة ما يعاني المسافرون بعد عودتهم من الإجازة من اكتئاب ما بعد السفر، والذي يعرف أيضًا بـ«اكتئاب ما بعد الإجازة أو العطلة»، ويعاني خلالها العامل من نقص عام في الراحة وإنتاجية العمل، الأمر الذي يجعل العودة إلى روتين العمل أو المدرسة والحياة اليومية في العموم مصدرًا للتوتر والتشتت والانزعاج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض النصائح لاستعادة النشاط والتغلب على اكتئاب ما بعد العطلة وفقًا لما ذكره موقع Wikihow على النحو التالي:

اضبط مواعيد نومك مسبقًا

- أحيانًا ما يواجه المسافرون اضطراب الرحلات الطويلة بعد السفر، خاصة إذا امتدت الرحلة لأكثر من يوم؛ إذ يمكن أن يؤثر اضطراب الرحلات الطويلة في قدرتك على النوم في مواعيدك المعتادة وقلة النوم هذه كيفًا أو كمًا تسهم في الشعور بالتشتت والاكتئاب بعد انتهاء إجازتك.

- بعد عودتك من الإجازة، عليك أن تحاول أن تلتزم بموعد نومك في منزلك؛ إذ من الممكن أن يساعدك الالتزام بمواعيد النوم -إذا أمكن- في تسهيل عودتك إلى الحياة الطبيعية مجددًا.

- عليك أن تتجنب المواد المُنبهة والكافيين تمامًا لمدة 3 أو 4 ساعات على الأقل قبل موعد ذهابك للفراش.

رتب موعد عودتك لتتيح لنفسك مساحة بضعة أيام للتأقلم

- يعد الرجوع إلى الروتين المُعتاد في العمل أو الدراسة، هو أصعب ما يمكن التكيف عليه عند العودة من الإجازة، إلا أنّه يمكنك أن تُسهل هذه المهمة بمنح نفسك يومًا أو اثنين لمعاودة التكيف على النظام المعتاد.

- بقدر الإمكان حاول أن تعود لعملك يوم الاثنين إذا أمكن، فبهذه الطريقة ستتجاوز الطبيعة العصيبة ليوم الأحد «أول يوم عمل في الأسبوع» بالعمل، وسيكون لديك 4 أيام فقط من الأسبوع.

- احرص إذا خططت لاستئناف العمل يوم الاثنين أن تعود للبيت يوم السبت أو الأحد على الأقل.

اعرف ما ينتظرك عند العودة إلى العمل

- يمكن للعائدين إلى العمل أن يقللوا من حدة التوتر عند العودة من خلال التواصل مع أحد زملاء العمل قبل العودة بيوم أو يومين، فمن خلال هذه الطريقة، تستطيع أن تتعرف على أي تطورات أو مستجدات في العمل أو أي شئ فاتك من زملاك، الأمر الذي يقلل توتر العودة بعض الشيء بدلًا من اقتحام هذه المشكلات على غير هدى.

خذ تذكارًا من إجازتك إلى مكان عملك

- ويمكنك أيضًا أن تزين مكتبك و/أو جدارك ببعض الصور من رحلتك إذا كان لديك مكتب، كما يمكنك جلب تمثال صغير للمكتب أو تقويم يحمل صورًا ميزة من إجازتك.

- وفي حال لم يكن لديك مكتبًا خاصًا، أن تُحضر شيئًا يمكن ارتداؤه في العمل؛ إذ يمكنك وضع سوار أو قلادة تذكرك برحلتك حتى مع القمصان الرسمية.

ابدأ التخطيط لإجازتك التالية في أسرع وقت من عودتك

- التفكير في العودة لإجازة أخرى حتى ولو كانت بعد فترة طويلة يساعدك في التكيف على العودة إلى العمل أو الدراسة.

- إذا أمكن حاول أن ترتب موعد إجازتك المبقبلة على الفور، فبهذه الطريقة تستطيع التكيف لضمان وجود إجازة أخرى تتطلع للاستمتاع بها.

- فكر في الأشياء الممتعة التي ستفعلها في رحلتك التالية متى وجدت نفسك محبطًا، حتى أنه يمكنك البحث فيما تود رؤيته وفعله في وقت فراغك المقبل.