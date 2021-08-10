إجازة الصيف تنعش فنادق مرسى علم.. والأسعار تبدأ من 500 جنيه للغرفة

شهدت فنادق مرسي علم انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازة الصيف وتوافد المصطافون من رواد السياحة الداخلية بالإضافة إلى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء الإجازة بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ مرسي علم، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا وقاربت نسبة الإشغالات بالفنادق على الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70 بالمائة طبقآ للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وارتفع معدل الحجوزات في المدينة التي تضم 80 فندقا سياحيا بحسب عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، الذي أكد أن أسعار الحجوزات بفنادق مرسي علم من 100‪0 جنيه الغرفة في الليلة الواحدة وتضم فردان بحيث تكون تكلفة الفرد 500‪ جنيه في الغرفة في الليلة الواحدة وتصل سعر الغرفة في فنادق 5نجوم إلى 280‪0 جنيه وتشمل إقامة كاملة بالواجبات والمشروبات بالمجان.

حفلات وبرامج ترفيهية لنزلاء فنادق مرسي علم

وتنظم فنادق مرسي علم برامج ترفيهية وحفلات مسائية وعروض خاصة للأطفال بمعرفة فرق الأنيميشن وحفلات مسائية وحفلات فوم على الشواطئ و حفلات رقص شرقي وغربي.

مطار مرسي علم يستقبل 56 رحلة طيران

وكشف الخبير السياحي أن مطار مرسي علم يستقبل الأسبوع الجاري 56 رحلة طيران على متنها الآلاف من السائحين منهم 13 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران قادمة من القاهرة تقل عدد من نزلاء السياحة الداخلية، لافتا إلى أن سلطات مطار ومرسى علم، رفعت الإجراءات الاحترازية والتفتيشية والأمنية إلى أعلى مستوى، ورفع إجراءات التفتيش بصالات الوصول وتعقيم وتطهير الحقائب والأمتعة الركاب وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول و الخروج، وإتباع إجراءات الوقاية والأمن و السلامة.