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السيسي يوجه بمواصلة دراسات تطوير الموانئ على مستوى الدولة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:57 م | الخميس 19 أغسطس 2021
جانب من اجتماع الرئيس مع قائد القوات البحرية وعدد من قياداتها اليوم

جانب من اجتماع الرئيس مع قائد القوات البحرية وعدد من قياداتها اليوم

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، ولواء بحري أركان حرب محمد فكري، مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعدة، المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

الرئيس السيسي يطلع على أحدث التقنيات الهندسية لتطوير الموانئ البحرية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطًا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر، وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.

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