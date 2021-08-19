تعرف على شروط منحة الرئيس السيسي للدراسة بالجامعات الأهلية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن توفير 200 منحة دراسية لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة «العلمين، الجلالة، المنصورة، والملك سلمان»، للعام الجامعي 2021-2022، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أوضحت الوزارة شروط منحة الرئيس السيسي للدراسة بالجامعات الأهلية 2021، ومواعيد التقدم، ومتى سيتم إعلان النتائج الخاصة بها، موضحة أنّ المنح عبارة فرصة للخريجين للحصول على برامج البكالوريوس في العديد من التخصصات الحديثة، لتأهيل الوظائف للتماشى مع التخصصات الحديثة ووظائف المستقبل.

شروط منحة الرئيس السيسي للدراسة في الجامعات الأهلية 2021

وعن شروط منحة الرئيس السيسي للدراسة في الجامعات الأهلية 2021، ومميزاتها، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّها تؤهل الخريجين لسوق العمل محليًا ودوليًا ووظائف المستقبل، وفي ظل سياسة الدولة التي تتبناها للتحول الرقمي في جميع المؤسسات التابعة لها، موضحة أنّ المنحة 72 ساعة معتمدة تكفي للدراسة بكل جامعة لمدة عامين، وشروطها كما يلي:

- المنحة تعطى للحاصلين على درجة البكالوريوس بالتقدم للحصول عليها.

- تعطى المنحة لخريجي كليات الهندسة وما يعادلها من شهادات كالمعاهد الهندسية.

- تعطى المنحة لخريجي الحاسبات والمعلومات.

- سنوات 2019 و2020 و2021 يحق لهم التقدم للحصول على المنحة طبقًا لكل تخصص مناسب للشهادة.

- بعد التقدم تتم معادلة المقررات الدراسية التي سبق للخريج دراستها منذ أقل من 7 سنوات.

- فتح باب التقدم للمنحة الخميس 19 أغسطس الحالي، وحتى الخميس 16 سبتمبر 2021.

- التقدم من هنا.

- المنحة المقدمة لكل طالب ستغطي المصروفات الدراسية فقط.

- البرامج الدراسية للمنح تكون مجال العلوم الهندسية، وبرنامج هندسة الطاقة وهندسة الميكاترونيات وبرنامج هندسة الطيران والفضاء.