بعد استجابة السيسي.. الأولى على الثانوية التجارية: «مصدقتش نفسي»

أعربت الطالبة ندى حربي، الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية، عن سعادتها وفرحتها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكفل مبادرة حياة كريمة بنفقات دراستها.

توفير فرصة عمل

وقالت «حربي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، على قناة «dmc» الفضائية: «أنا مصدقتش الخبر، عندما اتصلوا بي في المبادرة وأبلغوني الخبر، بأنهم سيتكفلون بنفقات الدراسة إلى جانب توفير فرصة عمل لي».

وتابعت الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، جزيل الشكر، وربنا يباركله، وأشكر مبادرة حياة كريمة، حيث وعدوا بتوفير فرصة العمل ستكون في أثناء الدراسة، وهي فرصة جيدة للتدريب. وكده الحمد لله، وهساعد والدي، والحمد لله».

توجيهات من الرئيس بالتكفل بحالة الطالبة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بنفقات الطالبة ‏ندى حربي حسن، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس، أعلنت مؤسسة حياة كريمة التكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب، شعبة سكرتارية طبية، بمجموع 99%،؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.

يذكر أن الطالبة ندى حربي من مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حصلت على مجموع حوالي 99%، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية قصة كفاحها، حيث إنها كانت تسير مسافة طويلة للوصول إلى المدرسة، إضافة إلى استقلال 6 مواصلات للذهاب إلى أماكن التدريب، واستطاعت أن تقتنص المركز الأول على الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج «نظام السنوات الثلاث».