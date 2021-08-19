«التضامن»: 90% من نزلاء دور المسنين تلقوا لقاح كورونا

قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، إن نحو 2700 من المسنين المقيمين بدور الرعاية تلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك من إجمالي 3 آلاف مسن، وبنسبة 90% من النزلاء بالدور.

وبخصوص الـ10% الباقين الذين لم يتلقوا التطعيم، أوضح «شعبان» أن بعضهم كانوا متخوفين، ومنهم من كان في زيارة لأقاربهم، أو أن حالتهم الصحية لم تكن تسمح بالتطعيم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، أنَّ هناك 163 مؤسسة ودارا لرعاية المسنين، إضافة إلى 179 ناديًا للمسنين، يستفيد منها نحو 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك عدة شروط للالتحاق بهذه الدور تتمثل فيما يلي:

شروط الالتحاق بدور المسنين

- بلوغ سن 60 عاماً فأكثر للرجال، و55 عامًا للسيدات​.

- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- خلو المسن النزيل من كل الأمراض المعدية.

- يجوز الاستثناء حتى سن 55 عاماً إذا توافرت الإمكانيات بالدار.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وإحضار الأصل للاطلاع، وصورتين شخصيتين حديثتين.

إصدار قانون لحماية المسنين الفترة المقبلة

ولفتت وزارة التضامن إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين، وإصدار كارت ذهبي للمواطنين المسنين فوق 60 سنة، لتسهيل عمليات الدفع وتوفير مزايا عديدة لهم، مشيرة إلى إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديد ومترو الأنفاق، إلى جانب إعفاء من يبلغ 65 عامًا بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن دفع هذه التكاليف عوضًا عنهم.