بشهادة صحية.. 4 مستندات للالتحاق بدور المسنين

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك 163 مؤسسة مسنين، و179 ناديا يستفيد منه 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن دور المسنين، مؤسسة اجتماعيــة معـدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.​

شروط الالتحاق بدور المسنين

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى، عدة شروط للالتحاق بدور المسنين تتمثل فيما يلى :

- الخلو من كل الأمراض المعدية.

- بلوغ سن 60 عاماً فأكثر، الرجال 60 عاماً والسيدات 55 عاماً​.

- يجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسين عاماً إذا توفرت الإمكانيات بالدار.

- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

إجراءات الاشتراك بدور المسنين

هناك العديد من الإجراءات التى وضعتها وزارة التضامن للإشتراك بالدور تتمثل فيما يلى :

- سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعى، أو من مديرية التضامن الاجتماعى التابعة للمسن.

يتم تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة فى نفس اليوم.

المستندات المطلوبــة للإلتحاق بدور المسنين

- صورة بطاقة الرقم القومى وإحضار الأصل للاطلاع.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- شهادة صحية بالخلو من كل الأمراض المعدية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها قامت بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديد ومترو الأنفاق، إلى جانب إعفاء من يبلغ 65 عاما بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن دفع هذه التكاليف عوضا عنهم.

ولفتت التضامن إلى أن هناك أندية مسنين بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وبرامج الرعايـــة الاجتماعية والصحية والثقافيـــة، تقبل من 60 سنة للرجال و50 سنة للسيـدات، ويشترط حسن السير والسلوك، وتسديد رسوم القيد والعضويـة.