جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن حجز لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي، تحسبًا لأي موجة مرتقبة لكورونا، كما ذكرت الوزارة، في تقرير رسمي صادر عنها، أنّ حجز اللقاح يتم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأنّ الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، موضحة أنّها تتضمن ارتفاعًا في درجة الحرارة، وتنميل أو تكسير في الكتف أو حكة في موضع التطعيم، لافتة إلى أنّها أعراض بسيطة ولا تستدعي القلق أو الذهاب إلى طبيب، وتزول في غضون يومين على الأقل.

وعن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، أكدت وزارة الصحة والسكان أنّ المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة، موضحة، في منشور توعوي لها، خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما يلي:

- الدخول لموقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- ملء استمارة البيانات والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والحالة المرضية أو التاريخ المرضي إن وجد.

- استكمال باقي البيانات وبينها الهاتف المحمول، لتستطيع الوزارة إرسال رسالة خاصة بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا.

- ترسل الوزارة رسالة خاصة برقم الطلب لاستخدامها عند الذهاب لتلقي لقاح كورونا.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحصول على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات لقاح كورونا، وحذّرت من ترويج أي منشآت لنفسها على أنّها قادرة على استخراج الشهادات، موضحة أنّ الجهة الوحيدة المسؤولة عن استخراج الشهادات هي الـ126 مركزًا المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ولن يتم الحصول على الشهادات دون أخذ اللقاح.