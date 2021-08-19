«تويوتا» تخفض إنتاجها بنسبة 40% بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية

منذ بداية أزمة الرقائق الإلكترونية في ديسمبر 2020، لم تعلن شركة تويوتا عن خسائر فادحة بسبب هذه الأزمة مثل باقي شركات السيارات حول العالم، وكانت أقل الشركات تأثراً بهذا الأمر.

واستمرت تويوتا هكذا لفترات طويلة رغم إعلانها غلق مصانع تابعة لها في معظم أنحاء العالم، مثل اليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان التأثير على تويوتا أضعف ما يكون مقارنة بباقي الشركات العالمية.

وأعلنت تويوتا، اليوم، وبشكل رسمي، انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 40% في جميع أنحاء العالم ابتداءً من سبتمبر المقبل، بعد أن تأثرت أخيراً وبشدة من أزمة الرقائق العالمية.

وتتوقع تويوتا أن تفقد أكثر من 360 ألف سيارة خلال شهر سبتمبر فقط، وسيؤثر هذا الانخفاض في الإنتاج على 14 مصنعا لتويوتا في اليابان، و27 من أصل 28 خط إنتاج في اليابان.

وستفقد تويوتا حوالى 140 ألف سيارة في السوق الياباني، و80 ألف سيارة في السوق الأمريكي، بجانب 80 ألف سيارة في السوق الصيني، و40 ألف سيارة في السوق الصيني، علاوة على خسارتها لإنتاج 20 ألف سيارة في أغسطس الجاري.

وكان من المفترض أن تنتج تويوتا بحسب خطتها المعلنة من قبل، 900 ألف سيارة على مستوى العالم في سبتمبر بانخفاض 73 ألف سيارة عن نفس الفترة من 2020، ولكنها لن تحقق هذا الهدف هذا العام بعد تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية، خصوصًا بعد إعلانها أنها ستخفض الإنتاج العالمي بنسبة 40%، أي ستصنع فقط 360 ألف سيارة خلال شهر سبتمبر.

وبعد هذا الانخفاض الكبير في إنتاج تويوتا، وإعلان أيضًا شركتي فولكس فاجن وفورد عن خفض الإنتاج، من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات عالميا بسبب انخفاض أعداد السيارات في العالم.