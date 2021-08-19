القبض على «مدرس» ضرب مديره «علقة موت» بالعمرانية: كسر بالعمود الفقري

علقة موت كادت تودي بحياة مدير مدرسة الإيمان في إدارة العمرانية التعليمية، عندما فوجئ بمدرس تربية رياضية يدعى «هيثم. ع»، يقتحم مكتبه ويرفض إخلاء طرفه من المدرسة، تنفيذًا لقرار صادر عن الإدارة التعليمية، واعتدى عليه بالضرب المبرح، وكان المكتب أشبه بساحة مصارعة من مدرس التربية الرياضية، الذي أوسع مديره مجدي حسين ضربًا، ما أصابه بجروح في الوجه، وإصابات بالغة بالعمود الفقري، أظهرت الآشعة والفحوصات داخل مستشفى الهرم، وجود كسر بالعمود الفقري.

القبض على مدرس ضرب مدير مدرسته

ألقت أجهزة الأمن، القبض على المدرس المتهم بضرب مديره، واقتادته إلى قسم شرطة الطالبية، وتبين من التحريات أن المتهم كان يرفض تنفيذ قرار إخلاء طرفه من مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي، فهي تضم بنين وبنات، وأن الإدارة التعليمية أصدرت قرارًا بنقل المدرس من المدرسة الخاصة بالبنات، وطالبت مدير المدرسة بإخلاء طرفه، وعندما رفض المدرس الامتثال للقانون، حضرت صباح اليوم موجه من الإدارة، لتنفيذ القرار، لكن المدرس استشاط غضبًا، واقتحم مكتب مدير المدرسة، واعتدى عليه بالضرب المبرح.

غضب بسبب ضرب مدير مدرسة الإيمان

حالة استياء شديدة بين جموع المدرسين من واقعة ضرب مدير مدرسة الإيمان، على يد مدرس وصفوه بـ«البطجي» في منشورات عديدة على منصة فيسبوك، وتواصلت «الوطن»، مع عدد من المدرسين في بالمدرسة، أكدوا الواقعة، وقالوا إن مدير المدرسة نُقل في حالة إعياء شديدة إلى مستشفى الهرم، قبل أن تلقي الشرطة القبض على المدرس، وأنهم فوجئوا بالواقعة، لأن المتهم نفذ الجريمة في عدة دقائق، لم يتمكنوا من منعه منها، بسبب وجود مدير المدرسة بمفرده داخل المكتب، وطالبوا بأن يجري توقيع العقاب الأمثل على المتهم، الذي يخضع للتحقيق من الجهات الأمنية قبل أن يحال إلى النيابة العامة.