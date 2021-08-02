«غبي منه فيه».. علقة موت للص تسلل لمنزل في وجود أصحابه بالفيوم

انتظر حتى هدأ الليل وحل السكون، ورغم إضاءة المنزل، التي كانت تظهر جلياً، إلا أنّ أحد المسجلين خطر قرر سرقة أحد المنازل بمنطقة «الصيفية»، في مدينة الفيوم، وتحديداً بمنطقة «تقسيم نصّار»، فقرر الدخول لسرقة بعض الأجهزة الكهربائية، التي يحتفظ بها أصحاب المنزل في شقة مغلقة بالدور الأرضي، ضمن جهاز ابنتهم التي تستعد للزواج، وعلى غرار فيلم «غبي منه فيه»، للفنان هاني رمزي، دخل اللص إلى الشقة، في وجود أصحاب المنزل، الذين تمكنوا من الإمساك به، ولقنوه علقة موت، قبل تسليمه إلى قسم شرطة أول الفيوم.

ضبط لص حاول سرقة منزل في وجود أصحابه

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم نصّار بالصيفية، نطاق قسم شرطة أول الفيوم، بإمساكهم بلص حاول سرقة أجهزة كهربائية خاصة بعروسة من شقة مغلقة في منزل أسرتها، إلا أنّهم أمسكوا به وأعطوه علقة موت، ثم سلّموه لقسم الشرطة.

الإمساك بلص تسلل لسرقة جهاز عروسة بالفيوم

وأكدت مصادر أمنية أنّ اللص يقيم بمنطقة تقسيم نصار بالصيفية، كان على علم باحتفاظ جيرانه بالأجهزة الكهربائية الخاصة بجهاز ابنتهم التي ستتزوج قريباً، بشقة في الدور الأرضي بمنزلهم، فقرر التسلل وسرقة الأجهزة من الشقة، اعتقاداً منه أنّهم لن يشعروا به لمكوثهم في الدور العلوي، ولكن فور دخوله للشقة، شعر أصحاب المنزل بوجود حركة مريبة، ووجود شخص غريب داخل شقتهم، فنزلوا إلى الطابق الأرضي وأمسكوا به، وتبين أنّه جارهم، فأبرحوه ضرباً، وسلموه للشرطة.

إحالة لص حاول سرقة منزل للنيابة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.