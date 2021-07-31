«علقة موت» للصين سرقا حقيبة مسنة وسحلاها أرضا بالفيوم (صور)

بينما كانت تسير سيدة مُسنة في العقد السادس من العمر، فوجئت بشابين يستقلان دراجة بخارية يختطفان حقيبتها فتمسكت بها بشدة، فاختطف لص الحقيبة بينما يستقل دراجة بخارية خلف صديقه الذي فر هارباً مُتسبباً في سحل السيدة على الأرض، حتى استسلمت وتركت حقيبتها وسقطت أرضاً مصابة بجروح.

هذا المشهد جعل الدماء تغلي في عروق شباب منطقة باغوص بمدينة الفيوم فطاردوا اللصين وأمسكوا بهما، وأعطوهما «علقة موت»، وأعادا الحقيبة لصاحبتها بعد تهدئتها، ثم اتصلوا بالشرطة وسلّموا اللصين بعدما لقنوهما درساً قاسياً.

أهالي باغوص يمسكان لصين سرقا حقيبة مُسنة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتمكن أهالي منطقة باغوص بنطاق القسم من الإمساك بلصين خلال سرقتهما حقيبة مُسنة وسحلها أرضاً، وأبرحوهما ضرباً.

الشرطة تضبط لصين سرقا حقيبة مسنة

وعلى الفور هرع ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين إمساك الأهالي بلصين يستقلان دراجة بخارية، بعدما سرقا حقيبة مُسنة وسحلاها حتى سقطت أرضاً، فطاردهما شباب المنطقة وأمسكوا بهما وأعادوا الحقيبة لصاحبتها، وأبرحوا اللصين ضرباً واتصلوا بالشرطة.

وتسلّمت الشرطة اللصين، وتبينّ أنّ أحدهما يُدعى ممدوح جعفر مسجل خطر سرقات، بينما الآخر مجهول الهوية، وجرى اصطحابهما إلى قسم شرطة ثان الفيوم للكشف عن هوية الثاني ومعرفة إذا كان له سوابق أو معلومات جنائية أو مسجل خطر من عدمه.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ليست المرة الأولى.. أهالي المسلة أمسكوا لصاً

وقبل يومين تمكن سكان منطقة العبودي بالمسلة من ضبط لص خلال قيامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز من أحد السكان، وذلك بعد تكرار وقائع السرقة في تلك المنطقة وترصدهم للسارق، فأمسكوا به وأبرحوه ضرباً وسلموه للقسم أيضاً.