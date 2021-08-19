26 أغسطس.. نظر طلب أحمد عز بتحويل توأم زينة لمدرسة أخرى

أصدرت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم، قرارا بتأجيل الطلب الذي قدمه الفنان أحمد عز، فيما يتعلق بتحويل توأم الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة فيوتشر المستقبل، إلى الجلسة التي سيجري انعقادها الخميس المقبل.

محكمة الأسرة رفضت طلب عز بنقل توأم زينة من المدرسة البريطانية

وفي السياق ذاته يذكر أنّ المحكمة كانت قد رفضت في وقت سابق الطلب الذي قدمه «عز» بنقل التوأمين إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة خلال جلسة الرفض تلك إلى مرافعة محامي زينة، معتز الدكر، إذ طلب خلال مرافعته برفض الطلب الذي قدمه الفنان تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم.

وكانت المحكمة، قررت تأجيل الجلسة لحين حضور القاضي الأصيل عقب رفض المحكمة الطلب الأول، وفي جلسات سابقة انعقدت داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر ألزمت هيئة المحكمة «عز» بدفع مبلغ مالي قيمته 41 ألفاً و700 جنيه استرليني، إذ يشكل ذلك المبلغ قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» وذلك عن عامين دراسيين كاملين، بالإضافة إلى إصدار قرار ينص على إلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة ألزمت أحمد عز بدفع مصاريف لتوأميه من زينة

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى طالبت من خلالها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز وذلك ليتمكن توأميها من متابعة عملية تعليمهم، ويذكر أنّ معتز الدكر، دفاع الفنانة، قد قدم مذكرة خلال نظر الدعوى تحتوي على أجر الفنان أحمد عز التي يتقاضاها خلال أعماله الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها بالإضافة إلى سياراته وممتلكاته العقارية وغيرها، لتقضي المحكمة بإلزام «عز» بدفع 30 ألف حنيه استرليني للتوأمين «زين الدين وعز الدين».