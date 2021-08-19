«بيحرك في المشاعر» تسبب هجوم على رامى صبرى: «مش أخوك لسه متوفي»

كشف الفنان رامى صبرى، عن أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال طرح البوستر الخاص بها على صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، التي تحمل عنوان «بيحرك في المشاعر»، وأعلن أنها ستطرح قريبا.

هجوم على رامي صبرى بسبب شقيقه

وبمجرد أن كشف رامى صبري عن بوستر أغنية «بيحرك في المشاعر»، الذي حمل كثير من البهجة بسبب الألوان الصيفية، وتسبب فى حالة كبيرة من الهجوم عليه من متابعيه، الذين اعترضوا على إعلانه عن الأغنية بعد مرور شهر واحد فقط من وفاة شقيقه الأصغر كريم.

وقالت إحدى المتابعات: «أنا متفاجئة إن أخوك مكملش شهر على وفاته، هو الفن والشهرة بيموتو المشاعر؟».

وعلق آخر: «معا احترامى ليك يا رامي، أنا مش بنتقدك والله، أنا بحبك جدا، وبحب صوتك جدا، بس أنت مش أخوك لسه متوفي».

وقالت أخرى: «والله أنا مش عارفة أنت نسيت أخوك، طيب كنت يا بنى أصبر ولا هى المشاعر بقت للفن أهم، الله يرحمه أخوك ويسامحه، ويصبر قلب أمه على فراقه، هي أكيد أكتر حد موجوع عليه».

عدد من مؤيدى رامى صبرى

وفى المقابل، رأى عدد من المتابعين، بأن الفنان رامى صبري من حقه أن يعود إلى عمله مرة أخرى، وأن الحياة لا تتوقف، فقال أحدهم: «فعلا بتحرك مشاعري مستني أغنيتك الجديدة».

وأضاف آخر: «السعادة لقلبك، يا أجمل صوت على كوكب الأرض، أنا بحبك كتير والله في الله، وصوتك بجد أكتر من رائع، مطربي المفضل رامى صبري».

وفاة شقيق رامي صبري

يذكر أن كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، كان توفى منذ شهر تقريبا، بعد تعرضه لحادث غرق في ترعة المريوطية.