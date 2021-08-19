إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم ارحمهما واجعل قبرهما في نور دائم

حرصت الفنانة إيمي سميرغانم على الدعاء لوالديها، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إيمي سمير غانم تدعو لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وقالت إيمي سمير غانم في منشورها: «اللهم ارحم والداي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واغفر لهما وآنس وحشتهما، ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وتابعت قائلة: «اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما».

وأضافت: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما، ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء، اللهم اذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع، ووسع مدخلهما».

وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع مع كورونا

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز توفيت يوم 7 أغسطس بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت تعاني من فيروس كورونا وشفيت منه، لكن ظلت تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، ما تسبب في إصابتها بتليف في الرئة بشكل كامل.

وفاة سمير غانم في مايو الماضي

أما الفنان سمير غانم فتوفى في 20 مايو الماضي، حيث كان يُعالج من فيروس كورونا وشفي منها، لكنه عانى هو الآخر من مضاعفات ما الفيروس، خاصة أنه كان مصابًا بفشل كلوي أدى إلى تدهور حالته الصحية ثم وفاته.