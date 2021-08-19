العثور على جثة متعفنة لعامل داخل شقة بأسيوط

عثر أهالي مدينة أبو تيج في محافظة أسيوط على جثة رجل متوفى وفي حالة تحلل داخل شقته، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بجوار الإدارة الزراعية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف.

وبالفحص والمعاينة وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة صاحب الشقة عبد الفتاح عبد الحفيظ محمد علي، 54 سنة، عامل، وفي حالة تحلل، وتبين أن الوفاة حدثت منذ 4 أيام، وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث القسم، أن المتوفى كان يعاني من مرض الصرع، وأنه كان على خلاف مع زوجته، والتي تركته في الشقة بمفرده وذهبت لمنزل أهلها، و أنه لا توجد شبهة جنائية.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، وحُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرّحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.