عاجل.. انتشال جثة متحللة من نهر النيل بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لقسم الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، قبل قليل، جثة متحللة لشخص مجهول من نهر النيل، في إحدى القرى التابعة لمركز نقادة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً بعد ظهر اليوم الخميس، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري في قوص، برئاسة النقيب أسامة حمدي، من انتشال جثه متحللة لشخص غير معروف هويته، تطفو علي سطح المياه في نهر النيل بنقادة.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف من مركز نقادة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.