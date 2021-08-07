العثور على جثة متحللة لشاب داخل شقة سكنية بالغردقة

عثر أهالي منطقة حي العرب، وسط مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على جثة متحللة لشاب في العقد الرابع من عمره، داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وتم على الفور إخطار شرطة النجدة، واستدعاء سيارة إسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة متحللة لشاب في الثلاثينيات من العمر، في منطقة حي العرب وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي ضم ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفي سياق آخر، صدق اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، على الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة، حيث تم نقل المقدم أسامة مهران، من رئيس مباحث قسم أول الغردقة إلى مفتش مباحث القسم، وتعيين المقدم إسلام عبدالحميد، رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة.

كما تضمنت الحركة تصعيد المقدم مصطفى حلمي، من معاون قسم ثاني الغردقة، إلى رئاسة مباحث قسم ثاني الغردقة، والمقدم عصام عتيق، إلى مفتش مباحث قسم ثاني الغردقة، والعقيد أحمد شلبي رئيساً لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحي، للبحوث الفنية، والمقدم أحمد حوام رئيسًا لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيساً لمباحث قسم شرطة سفاجا، والمقدم علاء سكران رئيسًا لمباحث القصير، والمقدم محمد زمزم رئيس مباحث مرسى علم، والمقدم نشأت مراد مباحث شلاتين، ورائد وليد قليعي رئاسة مباحث حلايب.

وشملت الحركة بقاء المقدم رامي الشيخ رئيسًا لمباحث حماية الآداب العامة، والمقدم جورج عادل رئيساً لمباحث المرور، والعقيد محمود صقر لمباحث التموين، والعقيد حسام متولي لمباحث المخدرات، والعقيد محمد قنديل لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد ثروت الأشوح رئيساً لقسم العمليات بالبحث الجنائي.