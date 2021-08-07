العثور على جثة متحللة لشاب داخل شقة سكنية بالغردقة
كتب:
شاذلى عبدالراضي
04:38 م | السبت 07 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
عثر أهالي منطقة حي العرب، وسط مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على جثة متحللة لشاب في العقد الرابع من عمره، داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وتم على الفور إخطار شرطة النجدة، واستدعاء سيارة إسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة التي بدأت بمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة متحللة لشاب في الثلاثينيات من العمر، في منطقة حي العرب وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.
وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.
وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي ضم ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وفي سياق آخر، صدق اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، على الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة، حيث تم نقل المقدم أسامة مهران، من رئيس مباحث قسم أول الغردقة إلى مفتش مباحث القسم، وتعيين المقدم إسلام عبدالحميد، رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة.
كما تضمنت الحركة تصعيد المقدم مصطفى حلمي، من معاون قسم ثاني الغردقة، إلى رئاسة مباحث قسم ثاني الغردقة، والمقدم عصام عتيق، إلى مفتش مباحث قسم ثاني الغردقة، والعقيد أحمد شلبي رئيساً لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحي، للبحوث الفنية، والمقدم أحمد حوام رئيسًا لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيساً لمباحث قسم شرطة سفاجا، والمقدم علاء سكران رئيسًا لمباحث القصير، والمقدم محمد زمزم رئيس مباحث مرسى علم، والمقدم نشأت مراد مباحث شلاتين، ورائد وليد قليعي رئاسة مباحث حلايب.
وشملت الحركة بقاء المقدم رامي الشيخ رئيسًا لمباحث حماية الآداب العامة، والمقدم جورج عادل رئيساً لمباحث المرور، والعقيد محمود صقر لمباحث التموين، والعقيد حسام متولي لمباحث المخدرات، والعقيد محمد قنديل لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد ثروت الأشوح رئيساً لقسم العمليات بالبحث الجنائي.