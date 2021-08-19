خطها بأسنانه.. رسالة من رئيس إذاعة القرآن للمحبطين من طلاب الثانوية

طلب الإعلامي أحمد فايق، من ضيفه في برنامج «مصر تستطيع»، الإذاعي رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن يكتب رسالة إلى الطلاب المحبطين، الذين لم يُوفقوا في نتيجة الثانوية العامة، أو الذين يمرون بمحنة في حياتهم، ويجب أن يتعلموا منها.

رسالة بخط الإيد

وأمسك «عبد السلام»، القلم بأسنانه، خلال استضافته في البرنامج المذاع اليوم الخميس، على قناة «DMC» الفضائية، ثم كتب: «مصر تستطيع.. لا تيأسوا من رحمة الله، وعليك أن تعمل على نفسك، وعليك أن تكون مستحقًا للإنسانية».

من جانبه، عقب الإعلامي أحمد فايق، قائلًا إن هذه رسالة إلى كل من يمرون بظروف صعبة، مشيدًا بخط «عبد السلام»، قائلا: «خطك أحسن من خطي».

وكشف رئيس إذاعة القرآن الكريم، أنه اكتشف موهبته منذ الطفولة، مؤكدا أنه منذ أن كان طفلًا، وكان دائمًا مشاكسا، ويبحث عن ذاته، حتى وصل إلى كلية الحقوق، ثم اختار العمل في الإذاعة التي يعتبرها سبيلًا للوصول إلى درجة من درجات الوعي بالمجتمع، والنفس الإنسانية.

فرصة في إذاعة القرآن الكريم

وأشار إلى أن أنه ظل لمدة عامين في إذاعة القرآن الكريم، لم يستطع أن يحصل على فرصته، ولم يكن لديه ما يعيش به، وظل يجاهد حتى وصل إلى الأستاذ «حلمي البلك»، ودخل عليه ثم خلع «الجاكيت» وأمسك القلم وكتب أمامه، فتعجب منه وسأله، وطلب منه أن يمتحنوه، وبعد امتحانه طلب «البلك» أن يقبلوه مذيع هواء.

وشدد على أنه لا يوجد «مذيع هواء» في العالم بهذا الشكل، وهي عملية تبدو صعبة، مشيرًا إلى أنه قدم جميع أنواع البرامج الإذاعية ولم يخطئ، وجميع البرامج كانت معدة إعدادًا جيدًا.