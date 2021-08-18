«عبدالسلام» عن تعيينه رئيسا لإذاعة «القرآن الكريم»: لولا السيسي ما كنت هنا

أعرب المذيع رضا عبدالسلام، رئيس شبكة القرآن الكريم، عن فخره الشديد بتعيينه أول رئيس لشبكة القرآن الكريم من متحدي الإعاقة في مصر، قائلا إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير في هذا التعيين، لاهتمامه البالغ بمتحدي الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة منذ توليه مقاليد الحكم.

عبدالسلام: أعد المصريين بتغيير كبير في السنوات المقبلة

وأضاف رئيس شبكة القرآن الكريم لـ«الوطن»، أنّه البعض كان ينظر في السنوات الماضية إلى الشخص بصورته وهيئته ويقيّمه على هذا الأساس، لكن الأمر الآن مختلف، فالشخص يقيّم بمجهوده وقدراته على التغيير والتصحيح، متابعا: «هذا الأمر ليس في الإذاعة المصرية فقط، بل في جميع مؤسسات الدولة المصرية، وأعد المصريين بتغيير وتطوير كبير في شبكة القرآن الكريم قريبا».

وتابع أنّ الدولة المصرية عدّلت عدد من القوانين لتعزيز حقوق أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم في المجتمع، ومنها التعديل الذي طرأ على القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يٌعد طفرة في خدمة أصحاب القدرات الخاصة والمعاقين، والتغيير في تنفيذ القانون بصرامة في الوقت الحالي: «لولا وجود الرئيس في الحكم ما خرج هذا القرار إلى النور، وما كنت موجودا في منصبي هذا الذي يُشعرني بالفخر».

معلومات عن المذيع رضا عبدالسلام.. أول رئيس لـ«القرآن الكريم» من ذوي الهمم

ولد عبدالسلام في محافظة المنوفية، وعانى منذ مولده من ضمور في ذراعيه، وفي بدايات حياته العملية فشل في العمل بالإذاعة المصرية، وفي العام 1987 حقق حلمه واستمر بالعمل في الإذاعة حتى الآن.

قدّم عبدالسلام العديد من البرامج الإذاعية، أشهرها «قطوف من السيرة» و«مساجد لها تاريخ» و«سيرة ومسيرة»، كما شارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية في مدينة دبي الإماراتية، وصدرت له 4 كتب أبرزها «نقش على الحجر»، واشتهر عبدالسلام بتميزه في نقل الأمسيات الدينية لإذاعة القرآن الكريم، وجولاتها في قرى ومدن مصر، وفي العام 2006 غطى مناسك الحج.