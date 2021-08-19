رضا عبد السلام: «خدت علقة» لأتعلم ألا أسمح لأحد أن يعطف علي بشكل سلبي

كشف الإذاعي رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أنه ممتن جدًا للناس الإيجابيين الذين شجعوه، مشيرًا إلى أنه عانى من مواقف قاسية في حياته، ولكن هناك الكثير من المواقف الجيدة، التي يوجد بها رجولة وعطف إيجابي من الناس، موضحًا أنه «أكل علقة» لكي يتعلم ألا يسمح لأحد أن يعطف عليه بطريقة سلبية، حيث تعرض للضرب عندما أطعمه أحد الأشخاص -بنية سليمة- مطالبًا ذوي الإعاقة بألا يسمحوا للناس بأن ينظروا لهم نظرة عطف سلبية.

رسالة لذوي الهمم

ووجه «عبد السلام»، رسالة إلى ذوي الهمم، خلال لقائه مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، قائلًا: «لا تكونوا منكسي الرأس، وكونوا دائمًا مرفوعي الرأس».

3 نساء أثرن في حياته

وأوضح رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن هناك ثلاث نساء أثرن في حياته كثيرًا، وهن والدته وابنته وزوجته، مؤكدًا: حنان الأم ليس له مثيل، ووالدته أعطته بلا مقابل، وهي توفيت مبكرًا، أما المرأة الثانية في حياته فهي زوجته التي وصفها أنها «حملتني ومازالت تحملني»، أما ابنته فقال إنها خريجة كلية إعلام، ووصفها بأنها «أمي الصغيرة».

وكشف أنه بكى كثيرًا عندما رأى مظاهرة حب له عند تعيينه رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم، موضحًا أن ملايين من الناس كتبوا عنه، وهو مدين لهم، وهذا يعتبر انتصارًا لذوي الهمم، وتغييرًا فيها، بدأت في القانون الذي صدر لهم، وشكل طفرة كبيرة في حياتهم.

وأوضح أنهم اختاروه لتاريخه الوظيفي، وتاريخه المهني.

رسالة لمن يواجهونه بأزمات

رسالة لكل من واجه أزمة في حياته، قائلًا: «ربنا خلق في كل إنسان فينا إرداة، وهذه الإرادة لابد أن تعمل وأن تنتج وأن يكون لها مردود في الحياة، ولابد أن تثبت أنك مستحق للإنسانية بحق، وأن تستخدم قدراتك وأنت مرفوع الرأس، وتكون منتجًا لنفسك وللناس».