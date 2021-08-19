تعرف على مصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021- 2022

تواصل الجامعات الخاصة، استعدادتها لتنسيق القبول بالجامعات 2021، المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة 2021، ويبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات عن مصاريف الجامعات الخاصة، التي منها البحث عن مصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021- 2022 ، وذلك في ظل توجهات نحو خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي أظهرت تدني المجاميع وانخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021

وعن مصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021- 2022، أعلنت إدارة الجامعة عن إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وذلك بالجنيه المصري، بالإضافة إلى وضع عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها حال تقدم الطالب للالتحاق، مؤكدة أن الجامعة لديها العديد من البرامج الدراسية والمتميزة التي تعتبر من البرامج الفريدة والمتميزة على مستوى الشرق الأوسط، وأفريقيا ومصر، منوهة إلى أن التقديم بالجامعة سيكون خلال المواعيد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعن نسب زيادة المصروفات الخاصة بالجامعات الخاصة 2021، كمصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021-2022، ومصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة2021-2022، ومصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021، وغيرها من الجامعات الخاصة، أوضحت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة، أنها لا تزيد عن الحدود المعقولة وتتراوح ما بين الكليات وبعضها البعض ما بين الـ5 و10%، موضحا أن الجامعات التزمت بالبعد الاجتماعي والظروف التي تمر بها البلاد والأسر واتجهت إلى زيادات بسيطة في المصروفات الدراسية.

وعن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي اتخذتها الجامعات، تم العمل على دفع مصاريف الجامعات الخاصة، كمصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021، وغيرها من الجامعات عن طريق الإيداع أو التحويل البنكي.